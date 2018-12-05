البابا تواضروس رافضًا "قانون حماية الأقباط بالخارج": الكنيسة وطنية منذ يومها الأول

القاهرة - (مصراوي):

رفض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، محاولة طرح عدد من الأقباط في الخارج قانون لحماية الأقباط في أمريكا من خلال الكونجرس الأمريكي.

وقال البابا تواضروس في حوار مع فضائية "ten" اليوم الأربعاء: "لا نقبل هذا، الأقباط مصريين، وحمايتهم هي مسؤولية من الله أولا ثم باقي المصريين، وهي أمور لا نقبلها على الإطلاق ومرفوضة تمامًا".

وأكد البابا أن "الكنيسة المصرية وطنية منذ يومها الأول وستظل هكذا"، لافتًا إلى أن التاريخ به قصص كثيرة في هذا الأمر.