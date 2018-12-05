"التموين": إصدار اعتمادات مستندية لـ 16 شحنة قمح

كتبت - عايدة رضوان:

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد من أنباء بشأن عدم قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار الاعتمادات المستندية لعدد ١٦ شحنة قمح بكمية ٩٤٥ ألف طن مما يسبب تأخر السداد.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لكمية ١٨٠ ألف طن لعدد ٣ شحنات، موضحة أن هناك كمية ٢٩٥ ألف طن لعدد ٥ شحنات تم إصدار ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بها.

وأشارت إلى أن كمية ٤٧٠ ألف طن في الفترة من ١١ إلى ٢٠ ديسمبر الحالي لعدد ٨ شحنات لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها، وبالتالي ليس هناك مبرر للإشارة إلى أن اعتماداتها لم يتم فتحها.

وأوضحت أن جميع الموردين المتعاقد معهم على كميات (٢٩٥ & ١٨٠ ) ألف طن قاموا بشحن الأقماح، وتم إبحار السفن من موانئ الشحن إلى الموانئ المصرية، ووصلت بعضها وجارى وصول باقي الشحنات تباعا.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر من أخبار خاصة بتعاقدات مصر من الأقماح.

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