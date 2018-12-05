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    البابا تواضروس رافضًا مصطلح "أقباط المهجر": "نحن شعب تأخر في الهجرة"

    09:00 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    البابا تواضروس رافضًا مصطلح "أقباط المهجر": "نحن شعب تأخر في الهجرة"

    البابا تواضروس

    القاهرة -(مصراوي):

    رفض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مصطلح "أقباط المهجر"، قائلًا: "نحن شعب تأخر في الهجرة".

    وأضاف البابا في حوار مع فضائية "Ten" اليوم الأربعاء: "معروف أن الطيور تهاجر سنويًا، واللبنانيين مثلًا بيهاجروا من 3 و4 قرون، والأقباط ابتدوا يهاجروا من الخمسينات، وهجرة الأقباط تزيد مع أزمات الوطن، ولما يستقر موجودين وهكذا".

    وأوضح البابا تواضروس أن ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون قبطي في الخارج، وأن الكنيسة لديها كنائس في 60 دولة، والأقباط في الخارج عددهم

    أكثر في أمريكا واستراليا.​

    البابا تواضروس طريرك الكرازة المرقسية أقباط المهجر قناة Ten

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