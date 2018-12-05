البابا تواضروس رافضًا مصطلح "أقباط المهجر": "نحن شعب تأخر في الهجرة"
القاهرة -(مصراوي):
رفض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مصطلح "أقباط المهجر"، قائلًا: "نحن شعب تأخر في الهجرة".
وأضاف البابا في حوار مع فضائية "Ten" اليوم الأربعاء: "معروف أن الطيور تهاجر سنويًا، واللبنانيين مثلًا بيهاجروا من 3 و4 قرون، والأقباط ابتدوا يهاجروا من الخمسينات، وهجرة الأقباط تزيد مع أزمات الوطن، ولما يستقر موجودين وهكذا".
وأوضح البابا تواضروس أن ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون قبطي في الخارج، وأن الكنيسة لديها كنائس في 60 دولة، والأقباط في الخارج عددهم
أكثر في أمريكا واستراليا.
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