البابا تواضروس رافضًا مصطلح "أقباط المهجر": "نحن شعب تأخر في الهجرة"

القاهرة -(مصراوي):

رفض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مصطلح "أقباط المهجر"، قائلًا: "نحن شعب تأخر في الهجرة".

وأضاف البابا في حوار مع فضائية "Ten" اليوم الأربعاء: "معروف أن الطيور تهاجر سنويًا، واللبنانيين مثلًا بيهاجروا من 3 و4 قرون، والأقباط ابتدوا يهاجروا من الخمسينات، وهجرة الأقباط تزيد مع أزمات الوطن، ولما يستقر موجودين وهكذا".

وأوضح البابا تواضروس أن ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون قبطي في الخارج، وأن الكنيسة لديها كنائس في 60 دولة، والأقباط في الخارج عددهم

أكثر في أمريكا واستراليا.​