كوريا تعرض مدفعها (الهاوتزر الجديد) بـ"إيديكس 2018"

كتب - محمد سامي:

عرضت كوريا الجنوبية، مدفعها "الهاوتزر الجديد K9 Thunder" من عيار 155 ملم، بالمعرض الدولي للدفاع والصناعات العسكرية بمصر "إيديكس 2018".

المدفع الجديد تم تطويره من قبل سامسونج تيكوين وتصنع كوريا الجنوبية هذا المدفع المتطور لصالح جيشها.

ويتراوح مداه بين 40-56 كم. ويتكون طاقم المدفع من 5 أفراد، ويتميز بقدراته على الصمود أمام أثار هجمات كيميائية أو بيولوجية، كما أنه قادر على تحمل أثر طلقات المدافع الرشاشة الثقيلة الخارقة للدروع وشظايا القذائف والألغام المضادة للأفراد، وذلك نتيجة لسمك التدريع والذي قد يصل إلى 19 ملم.

لاقى المدفع قبول لدى العديد من الدول الأوروبية، وقامت مصر باستيراد بضع مدافع منه منذ عام تقريبًا وتم تجريبه في مصر وشوهد محمولا على إحدي العربيات بمصر.

وتحتل مصر مركزًا متقدمًا للغاية عالميًا فيما يتعلق بقطع المدفعية ويتم تصنيع العديد منها محليًا، وبعتبر مدفع الهاوتزر الكوري إضافة قوية للجيش المصري.