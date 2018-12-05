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    أمطار غزيرة بالقاهرة.. والأرصاد: "طقس غير مستقر غدًا"

    08:42 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    أمطار غزيرة بالقاهرة.. والأرصاد: "طقس غير مستقر غدًا"

    أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    شهدت محافظات القاهرة الكبرى، مساء الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، وسط نشاط للرياح الخفيفة.

    وشهدت البلاد، اليوم طقسٌ مائلٌ للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء صاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

    يأتي هذا في الوقت يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

    وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

    أمطار غزيرة شمال الصعيد رياح خفيفة القاهرة

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