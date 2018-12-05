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    غدًا.. يوم ثقافي سوداني بنقابة الصحفيين

    07:28 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    غدًا.. يوم ثقافي سوداني بنقابة الصحفيين

    نقابة الصحفيين

    القاهرة - أ ش أ:

    تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين يومًا للثقافة والفن السوداني، غدًا الخميس، بحضور سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم، والدبلوماسي المصري فخري أحمد عثمان وعدد من الدبلوماسيين.

    تبدأ الفعاليات الساعة 11 صباحا بمعرض فن تشكيلي في بهو النقابة لعدد من الفنانين التشكيليين السودانيين، وكذلك معرض للمنتجات البيئية والمشغولات التراثية السودانية، ويستمر المعرض طوال اليوم، ويتضمن اليوم أمسية شعرية لشعراء من مصر والسودان وندوة أدبية لمناقشة ديوان (منا الرجاء ومنكم الرحيق) للشاعر الدبلوماسي السوداني سليمان عبد التواب سفير السودان السابق في المغرب، ويقدم الرؤية النقدية حول الديوان الدكتور حسام عقل أستاذ النقد الأدبي بكلية التربية جامعة عين شمس، وذلك في السادسة مساء بقاعة طه حسين بالدور الرابع، وتدير الأمسية الشعرية الكاتبة هالة فهمي، وتدير الندوة الكاتبة نفيسة عبد الفتاح.

    نقابة الصحفيين السودان عبد المحمود عبد الحليم فخري أحمد عثمان حسام عقل

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