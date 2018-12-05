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    العصار يبحث سبل التصنيع المشترك مع رئيس شركة "igg" الإماراتية

    07:17 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    العصار يبحث سبل التصنيع المشترك مع رئيس شركة "igg" الإماراتية

    الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحر

    كتب - محمد سامي:

    أجرى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مباحثات اليوم الأربعاء، مع الفريق أحمد الشحي رئيس شركة igg الإماراتية، وذلك على هامش لقاءات الشركات المشاركة بمعرض "إيدكس 2018".

    وأعرب الفريق أحمد الشحي عن اعتزازه بما شاهده من صناعات عسكرية مصرية تثبت مكانة مصر في المنطقة، مشيدًا بالتنظيم الهائل للمعرض في باكورة ميلاده كأول معرض دولي للصناعات الدفاعية يقام في مصر، مؤكدًا رغبته في عقد شراكات مع شركات وزارة الإنتاج الحربي لما شاهده من إمكانيات تكنولوجية هائلة.

    ومن جانبه، أعرب العصار عن سعادته بالمشاركة الفعالة لدولة الإمارات الشقيقة التي تعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تكنولوجيا هائلة في مجال التصنيع العسكري، مما يدعو إلى فتح آفاق للتعاون بينها وبين شركات وزارة الإنتاج الحربي للتصنيع المشترك من أجل تقدم الصناعات الدفاعية العربية والوصول بها للعالمية.

    محمد سعيد العصار وزارة الإنتاج الحربي شركة igg أحمد الشحي إيدكس 2018

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