"الوزراء" ينشر 10 معلومات "مهمة" عن امتحانات "أولى ثانوي" بالنظام الجديد

كتب - محمد غايات وإسلام ضيف:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 10 معلومات وصفها بـ"المهمة"، عن امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد.

وقال المركز اليوم الأربعاء، إنه يمكن للطلاب دخول امتحانات الصف الأول الثانوي بالكتاب في النظام التعليمي الجديد.

ولفت إلى أن ورقة الأسئلة ستدمج مع أوراق الإجابة، ولا يوجد تغيير في امتحانات طلاب نظام الدمج عن الأعوام الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ الامتحان التجريبي الأول يوم الأحد 13 يناير، وينتهي الخميس 24 يناير، موضحًا أنه ستعقد 4 امتحانات وفق النظام الجديد، في أشهر يناير ومارس ومايو ويونيو.