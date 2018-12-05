نقيب الصحفيين يعلن تأجيل إقرار تعديلات قانون النقابة: "تعرضت لهجوم غير مبرر"

كتب- مصطفى على

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه تقرر تأجيل إقرار التعديلات على قانون النقابة بعد الهجوم الذي تعرض له مشروع التعديلات من جانب أعضاء بمجلس النقابة خلال الأيام الماضية.

وأضاف سلامة في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إنه كان من المقرر أن يخرج مشروع تعديلات قانون النقابة للنور خلال ديسمبر الجاري حسبما وعد من قبل، خاصة وأن الانتهاء من تعديل قانون النقابة كان ضمن برنامجه الانتخابي الذي وعد بإتمامه، لكن الهجوم الذي تعرض له مشروع التعديلات من جانب أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين أصدروا بيانًا ووقفوا بشدة ضد التعديلات، عطّل إعلانها.

وأوضح سلامة أن تعديلات القانون ضرورية، خاصة وأننا نمر بمرحلة مفصلية في تاريخ الصحافة على مستوى العالم كله، ودورنا الخروج منها بما يحمي صناعة الصحافة في مصر، فضلا عن التطورات الجديدة التي طرأت على مهنة الصحافة وتصدر الصحافة الإلكترونية للمشهد بما استوجب تعديل القانون لتضمينها به وتقنين وضعها، بالإضافة إلى وجود مصطلحات بالقانون الحالي لم تعد موجودة على أرض الواقع مثل الاتحاد الاشتراكي والإرشاد القومي، كما أصبح من الضروري إضافة مواد جديدة تحمي حقوق الصحفيين.

وكشف نقيب الصحفيين، عن أن مسودة تعديلات القانون تم الانتهاء منها وأصبحت جاهزة في الوقت الحالي، إلا أنه سيتم إرجاء تقديمها كتعديلات جديدة لما بعد الانتخابات، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له، مضيفًا: "تم اتهامي بأنني أسعى للانتهاء منها قبل الانتخابات لمصالح شخصية، وهو ما أرفضه تمامًا، لأن التعديلات ستبقى لسنوات طويلة وتخدم جموع الصحفيين"- على حد قوله.