  • عاجل:إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف في واقعة "فستان المهرجان" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    إيديكس 2018 الطقس رانيا يوسف الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا جمال خاشقجي محمد صلاح

    قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقضاء العسكري

    05:56 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقضاء العسكري

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 544 لسنة 2018، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقضاء العسكري.

    ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، الأربعاء، على إنشاء ميدالية تذكارية يُطلق عليها "ميدالية اليوبيل الذهبي للقضاء العسكري"، بمناسبة مرور 50 عاماً على صدور القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وتكون من طبقة واحدة من "البرونز"، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

    ووفقاً للمادة الثانية، فإن ميدالية اليوبيل الذهبي للقضاء العسكري لضباط وضباط صف القضاء العسكري الموجودين بالخدمة، ولضباط القضاء العسكري السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفي منهم، ولطلبة الكلية الحربية الجامعيين تخصص "حقوق".

    السيسي قرار جمهوري ميدالية تذكارية اليوبيل الذهبي

    الخبر التالى:

    محافظ القليوبية أمام محلية النواب: الرئيس وجه بضرورة تواجد المحافظين بالشارع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان