قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقضاء العسكري

كتب - أسامة عبدالكريم:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 544 لسنة 2018، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقضاء العسكري.

ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، الأربعاء، على إنشاء ميدالية تذكارية يُطلق عليها "ميدالية اليوبيل الذهبي للقضاء العسكري"، بمناسبة مرور 50 عاماً على صدور القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وتكون من طبقة واحدة من "البرونز"، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

ووفقاً للمادة الثانية، فإن ميدالية اليوبيل الذهبي للقضاء العسكري لضباط وضباط صف القضاء العسكري الموجودين بالخدمة، ولضباط القضاء العسكري السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفي منهم، ولطلبة الكلية الحربية الجامعيين تخصص "حقوق".