"مصر للطيران" تعلن إطلاق مشروع التطوير وإعادة الهيكلة

كتب- محمد نصار:

عقد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اجتماعا اليوم الأربعاء مع فريق عمل مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، والوفد الممثل عن الشركة الاستشارية القائمة على المشروع للإعلان عن بدء المرحلة الأولى منه.

وطالب رئيس الشركة -خلال الاجتماع- بالتنسيق والتعاون بين فريقي العمل القائمين على المشروع للوصول إلى الهدف المرجو منه وهو تعظيم العائد على الاستثمار والحفاظ على قدرة الشركة التنافسية ونمو حصتها السوقية.

وأوضح أن المشروع الذي تم تفعيله اليوم سيكون في مصلحة العاملين، مؤكداً أن رأس مال الشركة الحقيقي يكمن في ثروتها البشرية الذي يعد أساس التنمية والتطوير في أي من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

حضر الاجتماع إيهاب غازي مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وسعد معبد مدير المشروع، وعدد من ممثلي القطاعات المختلفة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ومن المقرر أن ينهي الاستشاري أعماله بنهاية فبراير 2019 تمهيداً للاعتماد ثم التنفيذ.

وذكر بيان أصدرته وزارة الطيران المدنى أن الاجتماع يأتي في إطار إستراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشـركاتها التـابعة بقيادة وزير الطيران الفريق يونس المصـري.