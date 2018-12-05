محافظ القليوبية للنواب: "في مشاكل.. ولو قلت الدنيا وردي أبقى كذاب"

كتب- أحمد علي:

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن مشكلات عديدة في محافظة القليوبية.

وأوضح محافظ القليوبية، أن الفترة المقبلة سيشعر النواب والمواطنون بوجود تحرك وحلول للمشكلات، ومن خلال التعاون والتفاعل مع مشكلات المواطنين سيكون هناك مردود، وسيشعر النواب بالثقة، مستطردا: "توجد مشكلات ولو قلت إن الدنيا وردي أبقى كاذب".

وقال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه المحافظين بعد حلف اليمين مباشرة، بضرورة التفاعل مع مشكلات المواطنين وأن يشعر المواطن بتحسن الخدمات، ورئيس الوزراء أوصى بالنزول للشارع.

وأضاف المحافظ: "ما لمسته من حرص النواب على التفاعل مع مشاكل الجماهير ليس في دوائرهم فقط ولكن يتعاملون مع مشاكل المحافظة كلها كقطعة واحدة، وأشرف أن نواب القليوبية كمثال للنواب الذين يحرصون على حل مشاكل الناس وتقديم كل الخدمات للمواطنين بصورة لائقة".

وتابع محافظ القليوبية: "بعد أداء المحافظين القسم أمام رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه المحافظين بضرورة أن يكون هناك تفاعل مع مشكلات المواطنين وتحسن في الخدمات وأن يشعر المواطن المصرى بأن هناك من يسهر على راحته، وأيضا رئيس الوزراء أوصى بأن ينزل المحافظ من مكتبه وقال إن من يريد النجاح لابد أن ينزل الشارع ومن يريد الفشل عليه أن يبقى فى مكتبه، وكل النواب يعلموا أننى من أول يوم نزلت الشارع، ونزلت مناطق مثل الخصوص وشبرا وغيرها".

وقال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه طالما توجد إرادة حقيقية لحل المشكلات سيتم حلها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه إرادة قوية، وضرب مثلا بحملة 100 مليون صحة، التي تستهدف القضاء على فيروس سي وبعض الأمراض الأخرى، مستطردا: "مصر تعيش اليوم إنجازات حقيقية، وكل شيء قابل للتحقيق شرط التخطيط الجيد".