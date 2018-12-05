القوات المسلحة توقع عقود تسليح مع كبرى الشركات العالمية في "إيديكس 2018"

كتب- محمد سامي:

وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة، عددًا من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة بمعرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية والذي ينظم لأول مرة بجمهورية مصر العربية؛ لتطوير وتحديث القدرات العسكرية المصرية.

وشملت مذكرات التفاهم مذكرة لإنشاء شركة مصرية فرنسية تتمثل في شراكة بين كل من شركة نافال جروب الفرنسية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفني لجميع الوحدات الفرنسية العاملة بالقوات البحرية المصرية كذلك أعمال التدريب .

وشهد المعرض أيضًا، توقيع مذكرة أخرى بين القوات البحرية المصرية وشركة سلنجر الفرنسية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية السريعة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الأوسط وأفريقيا حصرياً بترسانة القوات البحرية المصرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية .

ووقع الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية مع مدير تنفيذ العقود بشركة داسو الفرنسية إتفاقية التأمين الفنى الخاصة بالطائرات متعددة المهام طراز رافال وتنص الإتفاقية على التدفق المستمر لقطع الغيار وذلك للحفاظ على الصلاحية الفنية للطائرات لضمان الإستغلال الأمثل لقدراتنا القتالية بما يحقق الجاهزية لتنفيذ المهام التدريبية والدفاعية ، كما وقع قائد القوات الجوية إتفاقية لتدبير طائرات موجهة بدون طيار مع المدير التنفيذى لشركة كاتيك الصينية.

كذلك وقع الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، مع المدير التنفيذي لشركة ليوناردو الإيطالية اتفاقية توريد أجهزة رادار متطور لصالح قوات الدفاع الجوي.

وأكد الفريق علي فهمي، أنه جرت الدراسة العلمية الدقيقة المستفيضة لهذة النوعية من الرادارات والتي تعزز الإمكانيات القتالية لقوات الدفاع الجوي باكتشاف الأهداف الجوية بكافة أنواعها وتحت مختلف الظروف.

كما وقع مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة مع رئيس شركة تالس الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الجزء الأول من اتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية والتي تعمل مع الأقمار الصناعية كما وقع مدير إدارة الإشارة مع ممثل شركة أكتيا الفرنسية الجزء الثاني، من اتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية التي تعمل مع الأقمار الصناعية كذلك توقيع اتفاقية مع ممثل شركة (EID) البرتغالية اتفاقية لتوريد نظام اتصال داخلي.

كما وقع مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة اتفاقيتين مع شركة إيجمان البوسنية تنص على تدبير وتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة كذلك إبرام ثلاثة عقود مع شركة اوبتكس البلغارية تتضمن تدبير وتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية كما تم توقيع اتفاقية مع شركة يوجو إمبورت الصربية لتدبير ماكينات فك طبات الذخيرة .

ووقع مدير إدارة الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة تعاقدًا مع شركة ساميل 90 البلغارية لتدبير وتطوير محطات إعاقة إلكترونية.

تأتى تلك الصفقات نتيجة لنجاح المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018 وبما يساهم في دعم وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.