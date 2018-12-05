البابا تواضروس: معدلات الهجرة بين المسيحيين أصبحت أقل من السابق

القاهرة – (مصراوي):

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، أن معدلات الهجرة بين المسيحيين أصبحت أقل من السابق، مُشيرًا إلى أنه خلال العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان مصر، هاجر الكثير ثم عادوا عندما استقر البلد.

وقال البابا -في حوار أجراه معه الكاتب الصحفي السعودي، فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز"- إن المسيحية عميقة الجذور في منطقة الشرق الأوسط والحضارة المسيحية لها آثار في كل مناطق الشرق الأوسط وكل الباحثين في التاريخ القديم، وعلماء الآثار وجدوا شواهد على جذور المسيحية في كل بلاد الشرق الأوسط.

وأضاف أن ما حدث في بعض البلاد مثل سوريا والعراق شيء مؤلم، "حتى الآن سوريا لم تستقر، والعراق يحاول أن يسعى للسلام ولكن العنصر الذي أضرّ بالأساس هو المسيحيين، وحتى لو ذهبوا مع بعض المسلمين للجوء لدول أوروبا، تبقى قلوبهم معلقة ببلدانهم، ويحتاجون أن نوفر لهم الظروف الآمنة لكي يعودوا".

واستطرد "موضوع أسلحة الدمار الشامل في العراق التي اتضح أنها مجرد أكاذيب وإشاعات مضللة، كانت فقط للوصول إلى ثروة العراق، وهي البترول... فالهدف الحقيقي هو إضعاف الدول العربية وهو إضعاف للعرب كلهم سواء مسيحيين أو مسلمين".

يُعتبر البابا تواضروس، الزعيم الروحي لنحو 15 مليون قبطي في مصر، بالإضافة إلى مليونين آخرين في الخارج، وفقًا لسجل الكنيسة، إذ لا توجد بعدم أرقام رسمية من الدولة، بحسب الصحيفة.

وتولى تواضروس الثاني منصب البابا في نوفمبر 2012، إذ جاء اختياره في نوفمبر 2012 بعد فترة وجيزة من انهيار نظام مبارك وبالتزامن مع فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين التي لم تدم طويلاً ومع ظهور تنظيم داعش.