"الآثار المستردة": ننتظر تقرير الخارجية بشأن القطع المعروضة في "مزاد علني"

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن وزارة الآثار ترصد ما يجرى حول الآثار المصرية في كل دول العالم، ومتابعة كافة صالات المزادات والمواقع الالكترونية التي تعرض قطع أثرية مصرية، على مدار الساعة.

وأضاف عبدالجواد، لمصراوي، اليوم الأربعاء، تعقيبًا على تداول صحف ومواقع إلكترونية، عرض 3 صالات مزادات أجنبية كبرى قطع مصرية أثرية للبيع خلال شهر نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي، أن الإدارة العامة للآثار المستردة بالوزارة، رصدت هذه الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة والتي تجرى بشكل متكرر في مثل هذا الشأن.

وأوضح أن وزارة الآثار خاطبت وزارة الخارجية المصرية، للتواصل مع السفارات المصرية بشأن القطع المعروضة والحصول على تقرير بها عن طرق خروجها من مصر، وعما إذا كانت قد خرجت من مصر بطريقة شرعية من عدمه والاطلاع على شهادات التصدير ووثائق الحيازة والملكية التي تثبت ملكية هذه الصالات للقطع الأثرية.

وقال، إن إدارة الآثار المستردة، تواصلت أيضا مع كافة قطاعات وزارة الآثار لمعرفة عما إذا كانت إحدى هذه القطع المعروضة للبيع مفقودة من عدمه ومقارنتها بقائمة المفقودات المبلغ بها الإدارة وفي حالة رصد إحدى القطع المفقودة أو المسروقة والتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية تبلغ الإدارة العامة للآثار المستردة الانتربول الدولي على الفور.

وتابع: "في مثل هذه الأمور يجرى اتخاذ كافة الإجراءات والطرق المتبعة في هذا الشأن نحو استرداد القطاع الأثرية".

وشدد عبدالجواد، على أن الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار في حالة تأهب مستمر وتقوم بمتابعة كافة صالات المزادات والمواقع الالكترونية التي تعرض قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية للبيع بشكل مستمر.