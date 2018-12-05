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    النائب مصطفى الجندي يطالب الحكومة بالاهتمام بمرضى ضمور العضلات

    02:37 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    النائب مصطفى الجندي يطالب الحكومة بالاهتمام بمرضى ضمور العضلات

    النائب مصطفى الجندي

    كتب- أحمد علي:

    طالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإعطاء أكبر اهتمام لمرضى ضمور العضلات، مؤكدا أنهم يعانون بسبب الإهمال الحكومي لهم وعدم تنفيذ وتجاهل الوعود التي حصلوا عليها في السابق والمتمثلة في إنشاء مركز لهم على أرض معهد شلل الأطفال.

    وقال "الجندي" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس الوزراء؛ لتوجيهه إلى وزيرة الصحة إن وعود الحكومة لهم بتوفير العلاج، لم تتحقق كما أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية المعالجة لهذا المرض داخل مصر، ويتناولون الفيتامينات لبناء العضلات فقط، وهي أيضا لم تعد موجودة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعاره، محذرا الحكومة من استمرار تجاهلها لهؤلاء المواطنين المصابين بهذا المرض، والذين يتعرضون للموت المبكر ببلوغ سن الثلاثين.

    وأضاف أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر حوالي ٩٥٠ ألف مصاب بحسب نسبة منظمة الصحة العالمية، ولكن الحكومة لا تعترف بهم كأشخاص أصحاء ولا من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا كمرضى وكانت النتيجة رفض علاجهم على نفقة الدولة الأمر الذي يستلزم توفير مركز لهم في جميع محافظات الجمهورية.

    مصطفى الجندي مجلس النواب هالة زايد وزارة الصحة ضمور العضلات الإهمال الحكومي

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