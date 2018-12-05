سفير جيبوتي بالقاهرة يكشف عن إنشاء منطقة لوجيستية لتصدير المنتج المصري لأفريقيا

كتب- أحمد علي:

استقبلت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، محمد ظهر حرسي.

وتحدث سفير جمهورية جيبوتي، عن العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة وجيبوتي، مشيرًا إلى اتفاقيات بين الطرفين في كافة المجالات يمكن الانطلاق منها وتفعيلها، لاسيما مع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو التعاون مع دول القارة السمراء، قائلا: "ربما كانت هناك ظروف حالت دون تفعيل الاتفاقيات سابقاً، إلا أن هناك تعاونًا بين البلدين في سبيله للمضي قدما، وتم عقد لقاءات ثنائية، خاصة مع توجهات الرئيس السيسي وسنري ثمارها قريبًا".

وقال حرسي، إن السلطات الجيبوتية منحت مصر قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع تمهيدًا لإقامة منطقة لوجيستية، تمكن القاهرة تصدير المنتج المصري للعديد من الدول الأفريقية، لاسيما وأن جيبوتي مدخل رئيسي للعديد من دول القارة الأفريقية.

وأشاد حرسي، بتخصيص السلطات المصرية ممرا خاصا بالجوازات لمواطني دول الاتحاد الأفريقي بمطار القاهرة، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار المعاملة التفضيلية للأشقاء الأفارقة.

وأعرب السفير الجيبوتي لدي مصر، محمد ظهر حرسي، عن سعادة بلادة لتقلد مصر رئاسة الاتحاد الافريقي في عام 2019، ولفت حرسي، إلي أهمية التغلب علي المعوقات التي تواجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين علي المستوي الاقتصادي والتجاري، وفي مقدمتها عدم وجود خطوط مباشرة بين البلدين سواء الجوي أو البحري، بالإضافة إلى أن الكثير من الفعاليات المهمة التي تستضيفها مصر باعتبارها قلب الأمة العربية والأفريقية، ويحرص الجانب الجيبوتي حضورها.

وطالب حرسي، بإقامة معهد أزهري في جيبوتي بالإضافة إلى إنشاء فروع للجامعات المصرية، وأيضا الدعم على مستوى التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الحكومة الجيبوتية على أتم الاستعداد لتوفير الأراضي والإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

من جانبه وعد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بنقل مطالب السفير إلى الجهات المعينة بالحكومة لبحثه ودراسته، وإيجاد حلول سريعة، لاسيما لأهمية جيبوتي لمصر، مشيراً إلي أن هذا اللقاء يعد بمثابة "طرق أبواب" وبداية لانطلاقة قوية بين البلدين، قائلاً : الحديث كان من القلب ووصل إلى القلب وسندرسه بجدية.