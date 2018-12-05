  • عاجل:إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف في واقعة "فستان المهرجان" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    إيديكس 2018 الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

    "العناني": 2019 عام الافتتاحات الأثرية

    02:26 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    "العناني": 2019 عام الافتتاحات الأثرية


    كتب- يوسف عفيفي:
    أطلق الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على 2019 عام الافتتاحات الأثرية، موضحا أن هذا العام ستفتتح فيه العديد من المشروعات الأثرية الجارية.

    وأشاد العناني، في تصريحات صحفية على هامش، افتتاح أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، صباح اليوم، باهتمام القادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالآثار، حيث افتتح الرئيس بنفسه مؤخرا خلال شهر أغسطس الماضي متحف سوهاج القومي الذي بدأ في الثمانينات، بالإضافة إلى افتتاح الجامع الأزهر مؤخرا، ومتحف مطروح عبر الفيديو كونفراس، كما جرى افتتاح متحف الفن الإسلامي ومتحف ملاوي، ومتحف كوم أوشيم، وجاري العمل على متحف شرم الشيخ، ومتحف الحضارة.

    ونوه إلى رصد الحكومة الألمانية ومجلس النواب الألماني، منحة مالية قدرها 10 ملايين يورو ما يتخطى 200 مليون جنيه مصري، لاستكمال أعمال مشروع المتحف الآتوني المتوقف منذ سنوات طويلة، لافتا إلى الحصول على منحة خضراء من الاتحاد الأوروبي قدرها 3 ملايين يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، أما متحف شرم الشيخ فسيفتتح جزئيا خلال عام 2019 لأول مرة منذ اكثر من 7 سنوات.

    وافتتح وزير الآثار، صباح اليوم، أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

    حضر المؤتمر، الدكتور هشام الليثى مدير إدارة البعثات، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

    الافتتاحات الأثرية خالد العناني وزير الآثار البعثات الإيطالية الأثرية

    الخبر التالى:

    سفير جيبوتي بالقاهرة يكشف عن إنشاء منطقة لوجيستية لتصدير المنتج المصري لأفريقيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان