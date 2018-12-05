"العناني": 2019 عام الافتتاحات الأثرية



كتب- يوسف عفيفي:

أطلق الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على 2019 عام الافتتاحات الأثرية، موضحا أن هذا العام ستفتتح فيه العديد من المشروعات الأثرية الجارية.

وأشاد العناني، في تصريحات صحفية على هامش، افتتاح أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، صباح اليوم، باهتمام القادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالآثار، حيث افتتح الرئيس بنفسه مؤخرا خلال شهر أغسطس الماضي متحف سوهاج القومي الذي بدأ في الثمانينات، بالإضافة إلى افتتاح الجامع الأزهر مؤخرا، ومتحف مطروح عبر الفيديو كونفراس، كما جرى افتتاح متحف الفن الإسلامي ومتحف ملاوي، ومتحف كوم أوشيم، وجاري العمل على متحف شرم الشيخ، ومتحف الحضارة.

ونوه إلى رصد الحكومة الألمانية ومجلس النواب الألماني، منحة مالية قدرها 10 ملايين يورو ما يتخطى 200 مليون جنيه مصري، لاستكمال أعمال مشروع المتحف الآتوني المتوقف منذ سنوات طويلة، لافتا إلى الحصول على منحة خضراء من الاتحاد الأوروبي قدرها 3 ملايين يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، أما متحف شرم الشيخ فسيفتتح جزئيا خلال عام 2019 لأول مرة منذ اكثر من 7 سنوات.

وافتتح وزير الآثار، صباح اليوم، أولى فعاليات المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية التي تعمل في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

حضر المؤتمر، الدكتور هشام الليثى مدير إدارة البعثات، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.