"أحدهم أخفاها في أماكن حساسة".. ضبط مبالغ مالية مع راكبين قبل سفرهم إلى الكويت والصين

كتب - طه عبيد:

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولتي تهريب مبالغ مالية كبيرة مع راكبين، أثناء سفرهما إلى الكويت والصين.

وذكرت مصادر بالمطار، أن الراكب الأولى أخفى الأموال داخل حقائبه، فيما قام الثاني، بوضعها على أماكن حساسة بجسده، مؤكدة أنه تم إلغاء سفرهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأوضحت المصادر أن أمين الشرطة على جهاز كشف الحقائب اشتبه في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب الأول والمسافر إلى الكويت، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبأ بداخلها بين طيات ملابسه على مبلغ مالي 140 ألف جنيه مصري.

وأضافت أنه تم الاشتباه في راكب مسافر على طائرة مصر للطيران المتجة إلى جوانزو، وبتفتيشه على جهاز كشف الأجسام عثر بحوزته على 25 ألف يورو بمنطقة حساسة بجسده ، و11 ألف دولار داخل ملابسه.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين وإلغاء سفرهما وإحالتهما للنيابة.