في جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يحيل رئيس غرفة عمليات شبرا للتحقيق

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية مفاجئة، صباح اليوم الأربعاء، بأحياء (الأزبكية - شبرا - روض الفرج - وسط القاهرة) للوقوف على مستوى النظافة ومستوى آداء الخدمات للمواطنين.

ووجه عبدالعال، خلال الجولة، برفع نقلتين مخلفات مباني ألقاهم أحد المواطنين بالشارع، مؤكدًا على عدم السماح إطلاقًا بسير عربات الكارو، والتنسيق بين أجهزة الأحياء وشرطة المرافق للتصدي لها، إلى جانب مكافأة عامل نظافة بشارع شنن لاجتهاده في عمله بنظافة الشارع بدون أي رقابة عليه.

وتفقد المحافظ، سير أعمال النظافة بأحياء شبرا وروض الفرج والذي تم تطبيق منظومة النظافة الجديدة بهما منذ يومين عقب انتهاء عقود الشركة الأجنبية، وتعتمد على نظام الجمع السكني من الوحدات السكنية والمحال مباشرة بمعرفة شركات وطنية صغيرة ومتعهدين والنقل مباشرة للوحدات الوسيطة الثابتة أوالمتحركة على أن تتولى هيئة نظافة وتجميل القاهرة رفع المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المقالب العامة مباشرة على مدار اليوم، مطمئنًا أنه لم يتضرر أحد من عمال الشركة السابقة حيث تم إلحاقهم للعمل ضمن العاملين بهيئة النظافة.

كما زار المحافظ بشكل مفاجئ مبنى مجمع الأحياء بشبرا، ويضم أحياء شبرا وروض الفرج والساحل والشرابية، حيث اطمأن على سير العمل وانتظامه، وتفقد غرف العمليات بالأحياء الأربعة وقرر إحالة مسئول غرفة عمليات حي شبرا للتحقيق لتأخيره في إبلاغ إشارة استقبلها عن أعطال بأعمدة كهرباء في نطاق الحي.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي بسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله بأسوار شارع الأزهر بإعادة تركيب ثلاثة باكيات مع طلائهم، ورافق المحافظ في جولته كل من العميد محسن صلاح الدين، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائبي المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية.