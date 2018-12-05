"تاج على رؤوسنا".. "أبوالعينين" يتكفل بـ100 منحة تعليمية لأبناء الشهداء

القاهرة- مصراوي:

وقّع رجل الصناعة محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون لصالح أبناء شهداء الجيش والشرطة، على أن يتكفل أبوالعينين بتكلفة 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.

وقال أبوالعينين، في بيان صحفي، إن "التضحيات التي بذلها أبطال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لا يمكن أن تذهب سدى، وواجبنا الوطني تقديم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وكذلك تقديم الرعاية للمصابين".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص في كل مناسبة على إحياء ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم.

وتابع أبوالعينين: "كمواطن مصري قبل أن أكون رجل صناعة واجبي أن أقدم كل الدعم والرعاية لهم، وأؤكد لهم أن تضحيات الأبطال تاج على رؤوس كل المصريين، ومثل هذه المنح التعليمية هي أقل واجب يمكن تقديمه لأسر شهداء الجيش والشرطة".

وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استطاع خلق فكر جديد في مجال النقل البحري واللوجستيات، مشيرًا إلى أن "طموحات ورؤى المستقبل تُرسم بخبرة وطنية، والشباب المصري قادر على صياغة المستقبل وصناعته".

وأضاف أبوالعينين: "قررت أن أدعم تلك الرؤى بأسمى تقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، لأن ما يقدمه لأبناء الشهداء الأبطال لا يساوي شيئًا مقابل التضحيات بأرواحهم".

وأشاد "أبوالعينين"، بقيادة أحمد أبوالغيط، للجامعة العربية، والتي تعد الأكاديمية العربية إحدى مؤسساتها، مضيفًا: "أسافر إلى الخارج وأستشعر حجم التقدير الكبير لدور أبطال القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب بسيناء، وعندما أكون متواجدًا في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الكونجرس أو البرلمان الأوروبي اصطحب معي فيديوهات للتعريف بإنجازات القوات المسلحة في سيناء".

وقال أبوالعينين، إنه التقى بعدد من طلاب وأساتذة الأكاديمية البحرية وشاهد الإبداع والفكر المتطور لأساتذة الجامعة وطرق إبداعهم من خلال تقديم كل ما هو جديد لمصر، مشيرًا إلى أن البحرية المصرية استطاعت أن تنطلق بقوة في خريطة العالم الاستثماري من خلال استغلال موقع مصر الفريد وسط قارات العالم مع دراسة كل إمكانيات الموانئ البحرية واللوجستيات التي تقدم للتجارة الدولية، وكلها أمور كانت محور الدراسة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشاد الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بقدرة رئيس الأكاديمية البحرية، وكفاءته الإبداعية في الأكاديمية كونه استطاع خلق أفكار جديدة، قائمة على دعوة رجال الأعمال والمتخصصين للحديث عن مصر المستقبل.