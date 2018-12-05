لقاء السيسي برئيس المخابرات الأمريكية.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الذي شمل لقاءه مع وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد بن عوف، رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي دانيال كوتس، ورئيس شركة "داسو لطائات الرافال" إيريك ترابييه، إلى جانب عدد من قضايا الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز التعاون العسكري بين مصر والسودان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بتميز العلاقات المصرية - السودانية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشددا على مواصلة التنسيق المشترك، لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة وصون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الإفريقية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أشار - خلال استقباله أمس الفريق أول عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السودانى - إلى أهمية استمرار دعم التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، في التدريب والتنسيق الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته إلى الرئيس السوداني عمر البشير، كما نقل وزير الدفاع السودانى إلى الرئيس السيسي تحيات البشير، مؤكدا متانة العلاقات الوثيقة بين الدولتين وحرص الخرطوم على التعاون مع القاهرة، خاصة فى المجالات الأمنية والعسكرية.

وأشاد الوزير السودانى بنتائج زيارة وزير الدفاع المصرى الأخيرة للسودان، التى ناقشت أطر تفعيل التعاون الثنائى فى المجالات ذات الصلة، وفى مقدمتها ضبط الحدود ومنع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهنأ مصر على التنظيم الناجح للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء حضره الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى استقبل أمس دانيال كوتس رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكى، ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى قوله إن الرئيس أكد متانة العلاقات المصرية - الأمريكية، وأهمية تعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى كل المجالات، خاصةً جهود مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمنى والاستخباراتى، منوها بالتنسيق والتشاور بين القاهرة وواشنطن، إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والسعى لإيجاد تسويات سياسية لأزمات الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لمواصلة التعاون مع شركة "داسو" للصناعات الجوية المصنعة لطائرات "الرافال" الحربية وتطويره في ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال الصناعات الجوية الحربية، مشيدا بمستوى التعاون القائم مع الشركة الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع إيريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركو "داسو" بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت "الأخبار" عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" أكد أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، فضلا عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأعرب عن اعتزاز الشركة بمسيرة التعاون مع مصر..مشيرا إلى الحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به، بهدف تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية.

وتحت عنوان "السيسي يدعو أمير الكويت لزيارة مصر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تسلم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتضمنت الرسالة التي سلمها وزير الخارجية سامح شكري خلال استقبال أمير الكويت له في قصر "بيان" سبل تنمية العلاقات الثنائية القوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، وحضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن الوزير سامح شكري حرص في بداية اللقاء علي نقل تحيات الرئيس السيسي إلي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستمد قوتها ورسوخها من العلاقات التاريخية التي دائماً ما جمعت بين البلدين وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير.

وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية أن الوزير شكري نقل للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدعوة الموجهة من الرئيس السيسي لزيارة بلده الثاني مصر، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للدفع بآليات التشاور والتنسيق مع الكويت بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا العربية خاصة فى ضوء الدور المهم الذي تضطلع به الكويت في الدفاع عن قضايا المنطقة في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن.

من جانبه، حمل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوزير شكري رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تمنياته لمصر قيادة وشعباً بدوام الرخاء والاستقرار، مثمناً العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، وأكد أمير الكويت استمرار موقف بلاده الداعم للأشقاء في مصر والذي لن يتوقف أبداً.

وأوضحت "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكري يترأس وفد مصر في أعمال الدورة الـ12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون العسكرى والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عقد لقاءات ثنائية مع وزير الدفاع السودانى الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، ووزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية يونج هونج، ووزير الدولة لشئون المحاربين القدماء الأوغندى الدكتور برايت رواميرا، ووزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد على المقدشي.

وأوضح زكي أن اللقاءات تناولت مناقشة سبل التعاون العسكرى ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة، وكذلك تبادل الخبرات العسكرية فى مجالات التصنيع العسكرى ودعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبهم، أشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة بمعرض إيديكس 2018، خلال لقائهم مع القائد العام للقوات المسلحة، بجناح مصر وما يحتويه من صناعات متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على هامش المعرض، رئيس الأركان الغانى الفريق عبيد أكوا، كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى الفريق جون لوريمر، رئيس الأركان الإماراتى الفريق حمد محمد ثانى الرميثى.

وأعرب رؤساء أركان الدول المشاركة فى المعرض عن مدى سعادتهم لما وجدوه من تنظيم متميز وحفاوة الاستقبال خلال مشاركتهم بالمعرض الذى يؤكد قدرة مصر على تنظيم فاعليات دولية كبرى ويعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية الرائدة.

وتحت عنوان "الأسلحة المصرية المتطورة أيقونة إيديكس 2018".. ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه وسط مشاركة دولية واسعة شهد اليوم الثاني لافتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"‬، منافسة قوية بين الجناح المصري وباقي الأجنحة المختلفة التي تضم 376 شركة سلاح عالمية تمثل 41 دولة وتتوزع منتجاتها العسكرية داخل 3 صالات عرض عملاقة تصل مساحتها إلى 19 ألف متر.

وأوضحت الصحيفة أن الشركات وهيئات التسليح المصرية والأجنبية المختلفة المشاركة بالمعرض حرصت على الفوز بأكبر عدد من الصفقات التسليحية خلال فترة إقامة المهرجان من خلال جذب الزبائن المحتملين من الوفود العسكرية والدولية الأجنبية إلى منتجاتها وحرص كل جناح دولي على وضع أهم الأسلحة التي يروج لها في صدارة معرضه مع وضع شاشات توضح طريقة عملها.

وأشارت إلى أن أعدادا كبيرة من مختلف الوفود العسكرية الأجنبية والعربية والزائرين حرصت في اليوم الأول على زيارة الجناح المصري بصالة 2 الذي ضم أهم المنتجات العسكرية المصرية من معدات وأسلحة يعرض بعضها لأول مرة وتم صناعتها في قلاع مصر الوطنية، بمشاركة القوات المسلحة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ومركز البصريات وهيئة البحوث العسكرية والمصانع الحربية.

ولفتت "الأخبار" إلى أنه داخل صالة العرض المصرية لا يتوقف الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي عن عقد الاجتماعات المتواصلة مع قادة الجيوش لشئون التعاون العسكري والوفود الحكومية الرسمية لبحث التصنيع العسكري وعمل مباحثات لعقود التصدير.

وتابعت أن المعرض شهد أيضا اهتماما من جانب الزوار لعدد من الأجنحة لأهم الدول في المجال الدفاعي والعسكري، وعلى رأسها الأجنحة السبعة الرئيسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى الإمارات والسعودية.

وأضافت الصحيفة أن مصر كشفت لأول مرة في جناحها بمعرض "‬ايديكس ٢٠١٨" عن عدد من أهم الأسلحة المصرية داخل جناحها العملاق بصالة 2 بمركز مصر لأرض المعارض، والتي يتم تصنيعها بأياد مصرية داخل مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية للبصريات وكذلك بعض الإدارات الخاصة بالإنتاج والتسليح داخل القوات المسلحة.

ومن أهم الأسلحة المميزة التي عُرضَت بالجناح المصري طائرة الاستطلاع بدون طيار ASN وهي إنتاج مصري - صيني مشترك تستطيع حمل كاميرا زنة ٥٠ كيلو ومداها يصل إلى ١٠٠ كيلو بالتحكم عن بعد من خلال محطة أرضية.

وفي القسم الخاص بإدارة المركبات للقوات المسلحة المصرية رصدت "‬الأخبار" المدرعات المصرية من نوع "‬التمساح"، بطرازاتها المختلفة من "‬تمساح1" وهي مدرعة مصفحة تصل درجة الحماية الباليستية »‬Bک6» ضد الأعيرة النارية بطبقتي حماية، مما يجعلها تتحمل الطلقات ذات الأعيرة الكبيرة دون أن تتأثر، كما أنها مزودة بنظام حماية ضد الألغام والمتفجرات لتخفيف الموجة الانفجارية وتوزيعها على العربية بالكامل من الأسفل.

وفي الشأن المحلي أيضا، تحت عنوان "مدبولي: حلول عاجلة لمشاكل المستثمرين ومواجهة بيروقراطية الموظفين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" ان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان أعلن عن أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع المحافظين لاستعراض الخطط الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية المختلفة، سعياً لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة وتذليل أية عقبات من الممكن أن تواجهها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء في اجتماع عقده مدبولي أمس لمناقشة واستعراض الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة للعام المالي الحالي، ومتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بتطوير شبكات الطرق والمرافق، وكذا أعمال الإنارة داخل المحافظات، ووجه بأن تكون هناك خطة واضحة لدى كل نائب من نواب المحافظ للانتهاء من أعمال الرصف والإنارة وتطوير الشوارع.

وجدد مدبولي التأكيد على أهمية العمل على حل وإزالة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وخاصة القديمة منها، مع حسم هذه الملفات بأقصى سرعة، والتعامل مع أي بيروقراطية من قبل بعض الموظفين، وقال "نحن مستعدون لاتخاذ قرارات سريعة لحل مشكلات المستثمرين، ودفع عجلة الاستثمار"‬.

وأشار إلى أن هناك بعض المشروعات الخاصة بعدد من المستثمرين توقفت لأسباب ما، ولو أنه تم حل وإزالة تلك الأسباب والمعوقات لكان لدينا حالياً مشروعات كبرى منفذة تتيح المزيد من فرص العمل، ولساهمت في جذب استثمارات جديدة للسوق المصري.

وفي اهتمامها بالشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الرقابة الإدارية على فيس بوك" أن هيئة الرقابة الإدارية أطلقت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف دعم التواصل المستمر والفعال مع المواطنين ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ويمكن الوصول للصفحة من خلال الرابط WW.Facebook.com/AcAEGypt أو من خلال البحث بالموقع عن ACAEGYPT.

وتحت عنوان "50 سفارة وجهة أجنبية تطلب الانتقال للعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة أعلن تخصيص 1600 فدان لتنفيذ وإنشاء الحي الدبلوماسي والسفارات، مؤكدا أنه حتى الآن استقبلت شركة العاصمة الإدارية نحو 50 طلبا من سفارات وجهات أجنبية وبعثات دبلوماسية لإنشاء وحدات إدارية خاصة بها.

وقال الحسيني إنه يتم تحويل هذه الطلبات للاستشاري الهندسي للعاصمة ليتم البت فيها واتخاذ قرار مناسب لتنفيذها سواء من حيث الموقع أو المساحة أو التصميم، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار خاص بهذا الشأن حتى الآن وذلك لحين الانتهاء من استقبال الدفعة الثانية من الطلبات حيث يكون سعر المتر 400 دولار مع إمكانية التقسيط.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر السكني الذي عقدته إحدى شركات التطوير العقاري للإعلان عن البدء في التسويق للمرحلة الثانية من مشروع "ذا لوفت" - أحد المشاريع المميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة - حيث تم الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى من المشروع بمبيعات تعاقدية تصل إلى 600 مليون جنيه خلال 3 أشهر فقط حيث يصل إجمالي استثمارات المشروع بمختلف مراحله إلى مليار جنيه.