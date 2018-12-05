"التضامن" تحتفل باليوم العالمي للتطوع في شرم الشيخ.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

تقيم وزارة التضامن الاجتماعي "الأربعاء" بقصر ثقافة شرم الشيخ احتفالًا باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "التطوع أسلوب حياة".

ويحضر الاحتفال وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

يشارك في الاحتفال عددًا من شباب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي من المحافظات المختلفة، ويقدمون عرضا مسرحيا حول قيم التطوع

كما يشهد الاحتفال عرضا لفيلم تسجيلي حول التطوع في صندوق مكافحة الإدمان وسيتم تكريم عدد من المتطوعين خلال الاحتفال.