جامعة عين شمس تستضيف مهرجان "الهند على ضفاف النيل".. اليوم

كتب- محمد قاسم:

يستضيف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، مهرجان "الهند على ضفاف النيل"، وذلك في إطار دعم وتوثيق الروابط الثقافية بين الحضارتين المصرية والهندية تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان عروض معاصرة للموسيقى الكلاسيكية، ورقصات هندية وتتضمن فنون البصرية، وفي إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال دولة الهند، ويستضيف فرقة نربتبانجان كاتاك كيندرا الهندية مع الفنانه بارمبتا ميترا وفرقتها.

يأتي الحفل برئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومنسق المهرجان الدكتورة هند الهلالى، وإشراف عام سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.