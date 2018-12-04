نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء "هيئة للتكافل الاجتماعي"

كتب - محمد نصار:

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك بهدف تحقيق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أفراد المجتمع.

ويتضمن مشروع القانون بناء قاعدة بيانات ونظام معلوماتى جغرافي إحصائى للقرى الأشد فقرًا وذلك من خلال وصف الحالة المعيشية للأسر بتلك القرى وحصر كافة الخدمات ومؤسسات المجتمع المدنى الموجودة بكل قرية على حدى وإتاحة هذه البيانات إلى شركاء التنمية بغية تيسير وصول التنمية الحقيقية لتلك القرى.

ويهدف مشروع القانون إلى ضرورة التكافل الاجتماعى بين فئات المجتمع وتحقيق زيادة فى الإنتاج ومواجهة البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتسويق المنتجات الخاصة بالمشروعات التى يتم إنشاؤها من خلال الهيئة المزمع إنشائها، فضلا عن تدريب الشباب لتطوير الأداء لإنجاز المشروعات.

ويشدد مشروع القانون على ضرورة إنشاء هيئة عليا تحت مسمى "الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى" مع إمكانية إنشاء فروع لها فى كافة المحافظات، والتزام كافة مؤسسات الدولة على بمساعدة الهيئة بامدادها بالمعلومات اللازمة من اجل تغطية الفئات الفقيرة والغير قادرة بكافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن أن يكون للهيئة بموجب إحكام مشروع القانون ميزانية سنوية مستقلة.

ومن المقرر مناقشتة مشروع القانون الأحد القادم في لجنة مشتركة بين لجان التضامن الاجتماعي ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.​