بالصور| "تمساح أتوبيس".. قصة مركبة صنعتها القوات المسلحة لتأمين تنقلات جنود سيناء

كتبت - نانيس البيلي:

تصوير - علاء أحمد:

انطلاقًا من الظروف الأمنية الحالية والحرب على الإرهاب، وبهدف سلامة الجنود وتأمينهم خلال نزولهم في إجازاتهم؛ صَممت مصر المركبة "تمساح أتوبيس"، وهي حاملة جنود ذات مواصفات وإمكانيات عالية تتصدى للعبوات الناسفة "تعتبر نقلة كبيرة جداً لأن مستوى الحماية بيوصل لأعلى تصنيف في الحلف الأطلسي لحماية الجنود من الألغام" كما يقول لمصراوي أحد الضباط في إدارة المركبات بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة؛ شريطة عدم ذكر اسمه.

عُرضت المركبة العملاقة للمرة الأولى داخل معرض "إيديكس - 2018" بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس؛ والذي انطلقت فعالياته، أمس الإثنين، ويستمر 3 أيام. ويشارك فيه حوالي 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

يقول الضابط لمصراوي "لما كنا بننقل جنود أثناء الإجازات كان بيتم استهدافهم وبيستشهد عدد كبير، فالحاملة دي بدلا من الوسائل غير المؤمنة".

"تمساح أتوبيس" تَسع لـ"26 فرد"؛ وتتكون من 24 كرسي خلفي وكرسين أماميين للضابط والسائق، وتتمتع حاملة الجنود الفريدة بنظام حماية سفلي يتحمل القوة الانفجارية للألغام والعبوات الناسفة طبقا لأعلى قياس لـ"حلف شمال الأطلسي".

وأجريت اختبارات على الحافلة بكفاءة توصل مقاومتها إلى 100%"، أما عن نظام الحماية الجانبي فهو مزود بشبك لتشتيت طلقات الأربي جي "بيتفرد على المركبة كلها"، حسبما يوضح الضابط.

وفيما يتعلق بمكونات المركبة؛ فإن التدريع بالكامل وكابينة السائق مصرية الصنع بنسبة 100%، أما المكونات الآخرى كالشاسيه فهي من دول آخرى تتعاون معها مصر عسكريًا، وفق ما يقول ضابط الهيئة الهندسية، كما يحتوي الهيكل الخارجي على أماكن لوضع ملحقات الجنود.

تحتوي "تمساح أتوبيس" على تكييف عالي الكفاءة للخدمات الشاقة "لأنها مركبة عابرة بتمشي مسافات طويلة جداً"، تعمل بالجاز، انتهت مصر من تنفيذها قبل حوالي 7 أشهر "سنبدأ في الإنتاج تبع الطلب" بحسب ضابط الهيئة الهندسية، وستخدم الجنود في مناطق الحرب والمناطق عالية الخطورة مثل سيناء.

بجانب حاملة الجنود "تمساح أتوبيس"، تَعرض الهيئة الهندسية مركبة مدرعة مقاتلة "تمساح2"، من إنتاج العام الحالي وتختص بالمداهمات، تتشابه مع المركبة الأولى في نظام الحماية السفلي "الاتنين ضد الألغام الأرضية"، بينما يختلفا في مستويات الحماية؛ فالمدرعة المقاتلة تتمتع بمستوى حماية جانبي أعلى "لأنها بتدخل حروب ومداهمات، فبتتصدى أكتر للكثافة النيرانية"، كذلك فهي مزودة بأبراج أعلاها "عشان لو مقاتل هيطلع يضرب نار من فوق".