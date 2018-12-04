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"الهلالي" يتقدم بأول طلب لجامعة الأزهر للسماح بالظهور الإعلامي

08:50 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
"الهلالي" يتقدم بأول طلب لجامعة الأزهر للسماح بالظهور الإعلامي

الدكتور سعد الدين الهلالي

كتب &ndash; محمود مصطفى:

تقدم الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بطلب رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى مكتب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ للحصول على ترخيص بالظهور في وسائل الإعلام.

كانت جامعة الأزهر، أصدرت أمس قرارًا بعدم السماح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من رئيس الجامعة.

وبهذا الطلب يعد الهلالي أول المتقدمين للحصول على هذا الترخيص، تنفيذاً لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018.

سعد الدين الهلالي كلية الشريعة جامعة الأزهر الظهور الإعلامي محمد حسين المحرصاوي

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