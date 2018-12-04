أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

نائب الأمين العام للبرلمان يلتقي وفد بنك التنمية الأفريقي

07:20 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
نائب الأمين العام للبرلمان يلتقي وفد بنك التنمية الأفريقي

نائب الأمين العام للبرلمان يلتقي وفد بنك التنمية ا

القاهرة - مصراوي:

التقى المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام لمجلس النواب، الدكتور محمد العزيزى المدير العام الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا ببنك التنمية الأفريقي، وسامح واصل استشارى مشروع التعاون بالبنك وذلك بمقر المجلس.

وأعرب نائب الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها البنك في عملية ترميم الكتب والمخطوطات النادرة والتي تجرى بمعامل المتحف المصرى الكبير.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون بين البنك والمجلس من خلال وزارة التعاون الدولى وتمويل البنك لعدد من الدورات التدريبية لتطوير ودعم بناء القدرات الوظيفية للعاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب ودراسة الشراكة مع معهد التدريب البرلماني.

وفي نهاية اللقاء تفقد وفد البنك متحف المجلس والمكتبة وقطاع المعلومات.
unnamed

محمد نصير مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي محمد العزيزى سامح واصل

الخبر التالى:

"مقاوم للرياح والرمال".. صفقة صينية لتصنيع 22 قطارًا لهيئة السكك الحديدية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان