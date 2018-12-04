نائب الأمين العام للبرلمان يلتقي وفد بنك التنمية الأفريقي

نائب الأمين العام للبرلمان يلتقي وفد بنك التنمية ا

القاهرة - مصراوي:

التقى المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام لمجلس النواب، الدكتور محمد العزيزى المدير العام الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا ببنك التنمية الأفريقي، وسامح واصل استشارى مشروع التعاون بالبنك وذلك بمقر المجلس.

وأعرب نائب الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها البنك في عملية ترميم الكتب والمخطوطات النادرة والتي تجرى بمعامل المتحف المصرى الكبير.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون بين البنك والمجلس من خلال وزارة التعاون الدولى وتمويل البنك لعدد من الدورات التدريبية لتطوير ودعم بناء القدرات الوظيفية للعاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب ودراسة الشراكة مع معهد التدريب البرلماني.

وفي نهاية اللقاء تفقد وفد البنك متحف المجلس والمكتبة وقطاع المعلومات.





