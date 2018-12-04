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رئيس الشؤون الإسلامية بأبوظبي يلتقي وزير الأوقاف والمفتي ورئيس جامعة الأزهر

07:20 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
رئيس الشؤون الإسلامية بأبوظبي يلتقي وزير الأوقاف والمفتي ورئيس جامعة الأزهر

الدكتور محمد مطر الكعبي

أبوظبي - أ ش أ:

استقبل الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر، وذلك فور وصول وزير الأوقاف إلى أبوظبي للمشاركة في منتدى السلم بالمجتمعات المسلمة.

وقال وزير الأوقاف إنه ناقش مع الدكتور الكعبى الموضوعات المدرجة على أعمال المنتدى والعلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية نشر قيم التسامح والإسلام الصحيحة ونبذ الغلو والتطرف والتعاون بين المؤسسات الإسلامية العربية.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى غدا يستعرض فيها جهود مصر لنشر ثقافة التسامح ورؤاها للعمل الدعوي.

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