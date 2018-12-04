العصار ووزير الإنتاج الحربي الأردني يتفقدان جناح فالكون بمعرض "إيدكس 2018"

بالصور.. إقبال كثيف على معرض "إيدكس 2018" لليوم الثاني على التوالي

كتب - محمد سامي:

تفقد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه وزير الإنتاج الحربي الأردني، جناح "فالكون" بمعرض "إيدكس 2018".

وأشاد الوزير الأردني بمستوى الأجهزة المعروضة، والتي تعتبر الأحدث في العالم في المجالات المختلفة.

وشهد الجناح الخاص بمجموعة "فالكون جروب"، اهتمامًا كبيرًا من قبل آلاف الزوار للمعرض الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، والذي يعقد في مصر لأول مرة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2018، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي، افتتحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور 10 وزراء دفاع.

وشمل الجناح تقديم أحدث الأجهزة العالمية التي توجد داخل 11 شركة بالمجموعة، منها أجهزة كشف الألغام، وأحدث الأجهزة لكشف بقايا الألغام والمخدرات "A.L.R"، كما تم عرض أقوى وحدة تحكم في السلاح عن بعد.

وعرضت الشركة أجهزة بوابات التحكم في الدخول ببصمة الوجه، وأحدث أجهزة الكشف عن المعادن، كما عرضت "فالكون" خلال جناحها الكبير بالمعرض، والذي شهد زوارًا من الدول العربية والأجنبية، أحدث كاميرا مراقبة في مصر وهي ألمانية الصنع.

ومن جانبه، أشاد شريف خالد الرئيس التنفيذي للمجموعة، بتنظيم المؤتمر الذي تشرف عليه القوات المسلحة المصرية، والذي يعتبر رسالة واضحة من القيادة السياسية المصرية للعالم، بأن مصر آمنة ومستقرة، ونجحت بشكل كبير أمام العالم في دحر الإرهاب.

وأشاد "خالد"، بالدور الذي بذلته وزارة الإنتاج الحربي المصرية في المعرض، والتي لها دور كبير في نجاح المعرض، خاصة وأنه كشف عن قوة الإنتاج المصري في الصناعات الثقيلة والدفاعية أمام المنتجات العالمية، والذي نال احترام العالم للمصريين، وقدرتهم على تحدي الصعاب وبناء المستقبل بقوة وقرار القيادة المصرية الرشيدة، ودعم شعبها القوى لمواجهة كافة التحديات لبناء مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن المعرض يعد فرصة كبيرة لعرض الصناعات المصرية الثقيلة أمام دول العالم، وعرض اتفاقيات تعاون بين الدول وبعضها وأيضا بين الشركات وبعضها البعض، من أجل تبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

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