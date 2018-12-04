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    قائد قوات الدفاع الجوي يتفقد معرض "إيدكس 2018"

    06:38 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    قائد قوات الدفاع الجوي يتفقد معرض "إيدكس 2018"

    معرض إيدكس 2018

    كتب - محمد سامي:

    تفقد الفريق محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، معرض "إيدكس 2018"، وزار خلال جولته بالمعرض أجنحة شركتي "سافران Safran" لأنظمة الدفاع والتسليح، و"MBDA" لأنظمة الصواريخ، وذلك بالجناح الفرنسي.

    كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الإثنين معرض "إيدكس 2018"‬ للدفاع والتسليح، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، وبمشاركة كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
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    محمد علي فهمي إيدكس 2018 شركة سافران شركة MBDA السيسي

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