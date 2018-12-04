قائد قوات الدفاع الجوي يتفقد معرض "إيدكس 2018"

كتب - محمد سامي:

تفقد الفريق محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، معرض "إيدكس 2018"، وزار خلال جولته بالمعرض أجنحة شركتي "سافران Safran" لأنظمة الدفاع والتسليح، و"MBDA" لأنظمة الصواريخ، وذلك بالجناح الفرنسي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الإثنين معرض "إيدكس 2018"‬ للدفاع والتسليح، والذي تنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، وبمشاركة كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

