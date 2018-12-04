رئيس كبرى شركات السلاح الأمريكية: "ثقوا في الجيش والصناعة العسكرية المصرية"

كتب- محمد سامي:

نظمت شركة سوفت شيبسش الأمريكية، جناحا بمعرض إيديكس ٢٠١٨، لعرض مجسمات الفرقاطات البحرية التي تصنعها بالشراكة مع مصر في الترسانة البحرية بالإسكندرية لصناعة فرقطات وسفن حربية مقاتلة.

وقال جيف ليلوكس رئيس الشركة، إنه فخور بالتعاون مع مصر، موضحًا أن هذه الفرقاطات متعددة السلاح ومقاتلة ولأغراض بحرية، ومراحل التصنيع جرت جميعها في مصر من أجل الجيش المصري وليس من أجل البيع إلى دول أخرى.

وأضاف في تصريحات خاصه لمصراوي، الثلاثاء، أن سعر الواحدة يصل لنحو 10 ملايين دولار.

وعن مميزات هذه الفرقاطات، أوضح أنها تشمل المحركات والأسلحة وأجهزة الاتصال الإلكتروني.

ووجه ليلوكس، كلمة للمصريين: "ثقوا في الجيش والصناعة العسكرية المصرية"، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعديد مصادر التسليح.

يشار إلى أن الشركة علقت علم مصر وأمريكا في الجناح الخاص بها.

الجدير بالذكر أن شركة سوفت شيبسش الأمريكية، واحدة من أشهر الشركات العالمية الخاصة بتصنيع السفن الحربية والتجارية.