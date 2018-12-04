"البحوث الإسلامية" يوجّه 3 قوافل لـ"بلطيم وأبوسمبل والبحر الأحمر"

كتب – محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، 3 قوافل إلى مدن: بلطيم، أبو سمبل، والبحر الأحمر، لتنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية من خلال انتشار وعاظ الأزهر وتواجدهم بين فئات مختلفة من المجتمع.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القوافل تستهدف مناقشة العديد من القضايا الشبابية المهمة منها: دور الشباب في بناء الأوطان، والطاقات الإيجابية التي يحتاجون إليها لتحقيق أحلامهم، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم وضرورة التغلب عليها، مع تصحيح ما اختلط عليهم من مفاهيم لقطع الطريق أمام من يحاولون استقطابهم وتلويث عقولهم بأفكار مسمومة.

وأضاف "عفيفي" في بيان له الثلاثاء، أن اللقاءات تركز على ترسيخ قيم التعددية والتسامح بعيدًا عن التشدد والتطرف والغلو، وأهمية استشعار المسؤولية في مواجهة المخاطر المحيطة التي تتمثل في محاولات استغلال الدين لتحقيق أجندات سياسية، بالإضافة إلى تبسيط المفاهيم الإيمانية والفكرية بما يتناسب مع الوسطية بعيداً عن الفكر المتطرف والمنحرف.

وأوضح أن اللقاءات التي يتم عقدها في قصور الثقافة أو المصالح الحكومية أو الجهات التعليمية أو النوادي بالإضافة إلى المساجد، تتضمن القضايا المتعلقة بالشباب وأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الأسرة في تربية أبنائها وتنشئتهم على القيم الأخلاقية السليمة وحب الوطن وإقرار العيش المشترك بين فئات وشرائح المجتمع المختلفة.