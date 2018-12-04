سياحة أسوان: 60% نسبة الإشغالات بالتزامن مع حلول رأس السنة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمد خيري، رئيس غرفة الشركات السياحية بأسوان، إن حركة السياحة في أسوان تشهد ارتفاعا جيدا خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث تترواح الإشغالات السياحية ما بين 60 إلى 70%، بالتزامن مع قرب حلول العام الجديد.

وقال خيري، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الجنسيات الأبرز قدوما لأسوان من دول إسبانيا وألمانيا وأمريكا والدانمارك، وإنجلترا وفرنسا والصين واليابان، وذلك بفضل الاستقرار الأمني والسياسي وزيارات الرئيس السيسي الخارجية.

وأوضح أن عدد المراكب العائمة التي تعمل بين الأقصر وأسوان تخطت 100 مركب في الأسبوع، مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة التي كان عددها 30 مركبا فقط.