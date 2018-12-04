"الإمارات" تمدد مهلة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" للعمالة المصرية لنهاية ديسمبر

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمديد المهلة الخاصّة بمبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" للعمالة المصرية والوافدة حتى نهاية ديسمبر 2018؛ لتوفّر فرصة ثمينة لهذه الفئة لبدء حياة جديدة بعيداً عن مخاوف الملاحقة القانونية ولرفع عن كواهل المستفيدين منها أعباء الغرامات المالية، بتوجيهات من القيادة السياسية للدولة وفي إطار احتفالاتها باليوم الوطني السابع والأربعين.

وحسب بيان، الثلاثاء، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن المستشار العمالي بأبو ظبي ياسر عيد، أشار إلي أن المبادرة تهدف إلى إتاحة فرصة جديدة لكل مخالف لم يتمكن من الاستفادة من المبادرة خلال الشهور الثلاثة الماضية، لتعديل وضعه، إما بمغادرة الدولة طوعا أو الحصول على إقامة شرعية وفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة مع إعفائه من جميع الغرامات المالية والتبعات القانونية الأخرى التي ترتبت على المخالفة.

وذكر المستشار العمالي، أن الهيئة ستواصل استقبال الراغبين من اليوم "الثلاثاء" للاستفادة من المبادرة في مراكزها التسعة المنتشرة في إمارات الدولة كافة لتسوية أوضاعهم بيسر وسهولة.

وأوضح أن الهيئة كانت أطلقت المبادرة في الأول من أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 30 نوفمبر الماضي، بميزات وإعفاءات غير مسبوقة سعت من خلالها إلى جذب كل الذين يعيشون على أرض الدولة بشكل غير قانوني ومساعدتهم على الاستجابة لمساعيها الهادفة إلى تسوية أوضاعهم بما ينسجم مع القوانين المرعية ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والاستفادة من الخدمات النوعية التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات الصحية والتعليمية، وبالتالي الوصول إلى "إمارات بلا مخالفين" .