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    "التعليم": استمرار الدراسة للصفوف الأولى حتى 24 يناير 2019

    02:17 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    "التعليم": استمرار الدراسة للصفوف الأولى حتى 24 يناير 2019

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على المديريات التعليمية، بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019، ووجه المنشور بالآتي:

    - ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019، بحيث تستمر الدراسة بالنسبة للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال "KG1 ، KG2" خلال أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الصفوف الدراسية.

    - عدم الاستعانة بمعلمي الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في جميع المواد، في أعمال الملاحظة أو المراقبة أو أعمال الكنترول.

    - تشكيل لجان لمتابعة الدراسة في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال حتى 24 يناير 2019.

    وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الصف الأول الابتدائي مرحلة رياض الأطفال امتحانات الفصل الدراسي الأول

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