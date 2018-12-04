"التعليم": استمرار الدراسة للصفوف الأولى حتى 24 يناير 2019

كتبت-ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على المديريات التعليمية، بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019، ووجه المنشور بالآتي:

- ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019، بحيث تستمر الدراسة بالنسبة للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال "KG1 ، KG2" خلال أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الصفوف الدراسية.

- عدم الاستعانة بمعلمي الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في جميع المواد، في أعمال الملاحظة أو المراقبة أو أعمال الكنترول.

- تشكيل لجان لمتابعة الدراسة في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال حتى 24 يناير 2019.