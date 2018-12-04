"التعليم": استمرار الدراسة للصفوف الأولى حتى 24 يناير 2019
كتبت-ياسمين محمد:
عممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على المديريات التعليمية، بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019، ووجه المنشور بالآتي:
- ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019، بحيث تستمر الدراسة بالنسبة للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال "KG1 ، KG2" خلال أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الصفوف الدراسية.
- عدم الاستعانة بمعلمي الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في جميع المواد، في أعمال الملاحظة أو المراقبة أو أعمال الكنترول.
- تشكيل لجان لمتابعة الدراسة في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال حتى 24 يناير 2019.
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