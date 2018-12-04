"الصحة": فحص 1.2 مليون مواطن بالمرحلة الثانية لمبادرة "فيروس سي"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 1.2 مليون مواطن حتى ظهر اليوم الرابع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى ١٣ مليون و109 ألف مواطنين، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد، في بيان، الثلاثاء، عن فحص ٦٨ ألف و٣٣٨ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، في محافظات المرحلة الأولى التسعة بإجمالي ٢٢٠٦ مدارس.

يذكر أن ١٦٥٩ مدرسة تم بدء المسح بها، و٨٠ مدرسة تمريض ستبدأ في يوم ٩ ديسمبر الحالي، فضلا عن٤٦٧ معهد أزهري ستبدأ يوم ٧ ديسمبر الحالي.

وأضاف مجاهد أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ١٣ ألف و ٧٤٥ طالبا، وأسيوط ١٣ ألف و ٦٦٨ طالبا، والقليوبية ١٠ آلاف و ٥٩٩ طالب، والبحيرة ١٠ آلاف و ٢٣١ طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل ٢٠١٩، مشيرا إلى ان اى طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك مليون و ٢٣٨ ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين ٤١٥ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ١٧٣ ألف و ١٧١ مواطناً، ثم المنوفية بـ ١٦٨ألف و٢٩٣ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ١٢٩ ألف و ٤٠٠ مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٢٥% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف وأسوان بـ١٠٤%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، تستهدف ٢٠ مليون مواطناً، ب 11 محافظة، ويتم تنفيذها في ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة، و٨٥٧ نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال ٦ آلاف و٤٨٦ فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

ويشار الى وجود خط ساخن ١٥٣٣٥، وموقع الإلكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً، بالاضافة الى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.