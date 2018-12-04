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    غدًا.. زاهي حواس في جولة مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهرامات

    02:09 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    غدًا.. زاهي حواس في جولة مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهرامات

    الدكتور زاهي حواس

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    يصطحب عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، غدا الأربعاء، مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جولة بمنطقة آثار أهرامات الجيزة لتعريفهم بحضارتهم الفريدة وأهميتها وعراقتها وتنمية وعيهم الأثري والثقافي بها لخلق جيل ينشأ على حب مصر و آثارها.

    يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

    ومن المقرر أن يشرح الدكتور "حواس" تاريخ أهرامات الجيزة والملوك التي بنوها وسبب بنائها والقيمة الأثرية والتاريخية والحضارية لها، كما سيسطحبهم في جولة لبعض المقابر وأبوالهول.

    زاهي حواس ذوي الاحتياجات الخاصة الأهرامات جولة ميدانية

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