شركة يونانية تعرض واقي رصاص فيبر للعسكريين والصحفيين بـ"إيديكس 2018"

بالصور- عروض فنية وعسكرية في اليوم الأول لـ"إيديكس 2018"

لأول مرة منذ 28 عامًا.. مصر تعرض الدبابة "M1A1"

كتب- محمد سامي:

يعرض جناح شركة elmon، شركة عالمية مقرها اليونان داخل معرض إيديكس ٢٠١٨ عددًا من واقيات الرصاص لرجال الجيش والشرطة والصحفيين ورجال الأمن والشخصيات العامة بالإضافة إلى حامي رأس.

ويُصنع الواقي من مادة خاصة ليست حديدًا، ولكنها مكون جديد من الفيبر المقوى يستطيع صد الرصاص.

يزن الواقي ٥ كيلو جرامات، وبه مقاسان فقط يتم بيعها عبر منافذ الشركة التي تعقد صفقات مع الهيئات والشركات التي لها رخصة والمؤسسات وتعطي ضمان ٣ سنوات أو ٨ سنوات حسب العقد المبرم ولا تباع لأفراد وتردد على منفذ الشركة عدد كبير من طلاب الكليات العسكرية ومترددو المعرض.