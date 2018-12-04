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    الحكومة تنفي ضم صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة

    01:59 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    الحكومة تنفي ضم صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة

    أرشيفية لمجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء تُفيد بضم وزارة المالية إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة، عار تماما من الصحة.

    وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة السياحة التي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، مؤكدًة أنه لم يتم ضم إيرادات صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة.

    وأكدت الوزارة استمرار وجود صندوق السياحة بالوزارة، وأنها مسئولة عنه مسئولية كاملة ولم يتم إسناده إلى وزارة المالية أو لأي جهة أخرى، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدي الرأي العام.

    وشددت الوزارة على أن صندوق السياحة، هو أحد الصناديق الخاصة المنشأة بوزارة السياحة، وأن الدولة تقدر جيدًا أهمية صناعة السياحة، والتي تعتبر قاطرة التنمية وتقود نحو 70 صناعة ويعمل بها الملايين، وأن صندوق السياحة هو السبيل الأول للإنفاق على الأنشطة السياحية كـ "حملات الترويج والتدريب وترميم الآثار وتهيئة الأماكن السياحية وبرامج تحفيز الطيران" بعيداً عن موازنة الدولة.

    وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة البلبلة لدى الرأي العام.

    مجلس الوزراء وزارة المالية الموازنة العامة للدولة صندوق السياحة

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