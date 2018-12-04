ننشر قائمة التحالفات والشركات المؤهلة لطرح إدارة وتشغيل المتحف الكبير

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن اللواء عاطف مفتاح رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، القائمة المختصرة بأسماء التحالفات والشركات المؤهلة لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير.

وأضاف مفتاح، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى الانتهاء من إعداد القائمة المختصرة لاختيار الشركة أو التحالف صاحب أفضل العروض المقدمة، مشيرا إلى أن القائمة المختصرة تضمنت أربعة تحالفات مصرية- دولية و شركة فردية واحدة هم (الترتيب وفقا لأسبقية التقدم بالملف) وهم:

"تحالف "مصري ـ إيطالي" ممثلا في شركة الخرافي ناشيونال وشركائها (Fabbroو Munus)؛ تحالف "مصري ـ أمريكي" ممثلا في شركة حسن علام للانشاءات وشركائها (Jones Lang Lasalle)؛ تحالف "مصري ـ فرنسي" ممثلا في شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركائها ( Gl event و Louvre و GFM و Engie و RMN )؛ تحالف "مصري ـ إنجليزي" ممثلا في شركة جي فور اس وشركائها ( The Egyptian Investment and Project and Development و Samcrete)؛ وأخيرا شركة فردية هي شركة "إم ايه بي" من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك عقب انتهاء اللجان المشكلة برئاسة الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير من أعمال تقييم مستندات التأهيل المسبق لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير والتي تقدمت بها، أواخر شهر سبتمبر الماضي، 8 شركات وتحالفات كبري مصرية ودولية.

وأوضح أن هذه اللجان رفعت تقريرا مفصلا عن أعمال تقييم مستندات الطرح المسبق المقدمة إلى اللجنة الخماسية التي جرى تشكيلها بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف مفتاح وعضوية ممثلين من كل من وزارات الآثار والاستثمار والتعاون الدولي والمالية ومجلس الدولة لضمان سلامة وشفافية الاجراءات، موضحا أن جميع إجراءات الطرح المسبق جرت بالتعاون بين كل من وزارتي الآثار والاستثمار والتعاون الدولي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المخطط أن تنتهي أعمال الطرح و التعاقد مع التحالف أو الشركة لإدارة والتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٩.

وتتضمن هذه اللجان، ممثلي الشركات الدولية القائمة على إعداد مستندات الطرح ( Lord, PWC, Ehaf , Hill)، بالإضافة إلى نخبة من كبار الاستشاريين الهندسيين والقانونيين المصريين في هذا المجال وكذلك ممثلين من مجلس الدولة ووزارتي الآثار والمالية والمكتب القانوني والمكتب الهندسي الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير.

من جانبه، أكد الدكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير أن هذه الخدمات ستشمل إدارة وتشغيل المحال التجارية والمطاعم (منها ماهو مطل على أهرامات الجيزة) وقاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائي و مركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض، علي أن تتولي وزارة الآثار وحدها إدارة كل ما يتعلق بتأمين و صيانة و ترميم القطع الأثرية بمعامل ومراكز الترميم و المخازن وقاعات العرض.

جدير بالذكر أنه تم تكليف الاستشاري الدولي ( Lord, PWC, Ehaf , Hill) في شهر إبريل الماضي بالبدء في اجراءات الطرح و التعاقد و اعداد الخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال الطرح المسبق لإدارة و تشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، وذلك وفقا للمعايير الدولية في ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر هذا الشأن. و في شهر يونيو الماضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، أعلنت وزارة الآثار متمثلة في هيئة المتحف المصري الكبير، للشركات والتحالفات المصرية والدولية عن بدء التأهيل المسبق، وذلك في مؤتمر صحفي بالمتحف بحضور لفيف من سفراء و ممثلي الدول الأجنبية و الشركات الكبرى، كما تم الأعلان في الجرائد و القنوات الإعلامية المحلية و الدولية و على الموقع الالكتروني لوزارة الاستثمار و التعاون الدولي.

يعد المتحف المصري الكبير من أكبر متاحف العالم حيث يقام على مساحة حوالى 500 ألف متر مربع ويسع لعرض حوالى 100 ألف قطعة أثرية ومن المزمع افتتاح المتحف كلياً عام 2020.