  • عاجل:أسعار الذهب بمصر تواصل الصعود وتسجل أعلى مستوياتها في شهر (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    إيديكس 2018 الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

    وزير النقل يشارك في ورشة عمل "القطاع الخاص"

    12:32 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    وزير النقل يشارك في ورشة عمل "القطاع الخاص"

    الدكتور هشام عرفات وزير النقل

    كتب- أحمد نجيب:
    شارك الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص بمجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز وجيفري دونادسون المبعوث التجاري البريطاني.

    وتحدث وزير النقل، وفي كلمته خلال ورشة العمل، عن أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر المهمة في مجال تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.

    وأوضح أن وزارة النقل قدمت خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية، بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير، كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع، مؤكدًا أن هناك موانيء نهرية سيتم طرحها للمستثمرين بعد إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق.

    وأضاف الدكتور هشام عرفات، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئ ٦ أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان.

    هشام عرفات وزارة النقل البنية التحتية وزارة المالية محمد معيط ورشة عمل جيفري آدامز

    الخبر التالى:

    ننشر قائمة التحالفات والشركات المؤهلة لطرح إدارة وتشغيل المتحف الكبير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان