وزير النقل يشارك في ورشة عمل "القطاع الخاص"

كتب- أحمد نجيب:

شارك الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص بمجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز وجيفري دونادسون المبعوث التجاري البريطاني.

وتحدث وزير النقل، وفي كلمته خلال ورشة العمل، عن أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر المهمة في مجال تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.

وأوضح أن وزارة النقل قدمت خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية، بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير، كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع، مؤكدًا أن هناك موانيء نهرية سيتم طرحها للمستثمرين بعد إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف الدكتور هشام عرفات، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئ ٦ أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان.