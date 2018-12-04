وزيرة الصحة: خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية تتفق مع التنمية المستدامة 2030

كتب - أحمد جمعة:

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة و السكان، رئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية و الصحة العرب، ضمن فعاليات أعمال اجتماعات الدورة الثامنة و الثلاثين لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع يعقد لأول مرة في تاريخ المجلسين ومن المقرر أن يصدر عنه مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن، التي تعرض على القمة العربية في دورتها القادمة، لافتا إلى أن الاجتماع يناقش أيضا دعم جمهورية الصومال وكذلك دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.

ومن المقرر أن تترأس وزيرة الصحة الدورة الموضوعية للمجلسين تحت عنوان "سياسات الحماية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدول العربية التي تمر بحالات النزاع و المتأثرة بالنزاعات".

وخلال كلمتها التي ألقتها صباح اليوم، في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية العرب والصحة العرب، أكدت أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة وحرجة وخاصة بعض الدول الشقيقة التي أنهكتها الصراعات المسلحة والأعمال الإرهابية والخلافات الطائفية والتي خلفت وراءها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين، وباتت الشعوب بلا مُدن أو بنية تحتية أو رعاية صحية حتى في ابسط صورها، ولعل معسكرات اللاجئين في الدول المجاورة لدول الصراع تعكس وبوضوح حجم المعاناة التي يعيشها أبناء تلك الدول.

كما أشارت إلى أن وزارة الصحة المصرية أتاحت جميع الإمكانات الممكنة لتقديم الرعاية الصحية اللائقة لأشقائنا من الدول العربية، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية من أطفال وكبار السن ونساء و ذلك في إطار التوجه الرئيسي للدول العربية إلى التنمية الشاملة للمجتمعات العربية بهدف ً توفير الرعاية الصحية للأطفال والأمهات والمسنين حيث تعتبر هذه الفئات الأكثر احتياجاً لتوفير رعاية صحية متكاملة لا تقتصر على العلاج فقط بل تبدأ بالوقاية وتعزيز الصحة لما لها من مردود على تحسين الحالة الصحية ورفع الوعي الصحي وحتى توفير العلاج اللازم والآمن.

وتطرقت خلال كلمتها إلى إن جمهورية مصر العربية اتخذت خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية وصولاً لتحقيق أهداف التنميةالمستدامة 2030, حيث أطلقت مصر العديد من البرامج والمبادرات لتغطية أكبر قاعدة من المواطنين بالرعاية الصحية، منها على سبيل المثال، مبادرة "100 مليون صحة" والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن فيروس سي وعلاجه بالمجان، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بصحة الأم والطفل، وتوعية المجتمع لمشاكل المرآة الصحية ورعاية كبار السن تحت قيادة رئيس الجمهورية بهدف بناء نظم صحية قادرة على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لتحقيق أقصى درجات النفع بأقل الإمكانيات.