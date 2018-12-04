"شعراوي" يرسل تقريرا لرئيس الوزراء بشأن المشاركة في قمة "UCLGA" الإفريقية

كتب- محمد نصار:

أرسل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، بشأن مشاركة الوزير في أعمال القمة الثامنة لمنظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA" التي عقدت في مدينة مراكش المغربية والتي اختتمت أعمال منذ أيام.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، في تقريره لرئيس الوزراء، أن المشاركة المصرية حظيت بتقدير الجهات المسئولة بالمنظمة وجميع المسئولين المغاربة، مؤكدًا أن مصر حققت عددًا من المكاسب والنجاحات المهمة من خلال مشاركتها بالاجتماعات الخاصة بالمنظمة خاصة في إطار استعدادها لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وقال الوزير إن من هذه النجاحات التي جرى إعلانها في ختام اجتماعات القمة الثامنة الموافقة على إنشاء مقر للمنظمة لدول شمال أفريقيا التسعة بالقاهرة، وانتخاب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لشغل مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة ضمن ثلاثة مقاعد مخصصة لإقليم شمال أفريقيا في إطار 15 مقعدًا بالمجلس، بالإضافة إلى انتخاب كل من محافظ القاهرة (ممثل دائم) ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم لعضوية المجلس الأفريقي للمنظمة (Pan African council) والذي يضم 45 عضوًا.

وأضاف أنه جرى أيضًا انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط لعضوية "شبكة النساء المحلية المنتخبة" (REFELA ) كأحد أعضاء مجلس الشبكة من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمنظمة وكذا عضوية مصر بالمكتب التنفيذي الذي يتولى وضع ومتابعة سياسات المنظة والميزانية الخاصة بها.

وأضاف الوزير أن المنظمة تعتزم إلغاء شرط المنتخبات في عضوية شبكة النساء المحليات بالنظر لمكانة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي وسمحت بعضوية مصر فى شبكة النساء المحليات المنتخبة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المشاركة المصرية في جميع فعاليات القمة الثامنة للمنظمة تعد إضافة جديدة لرصيد مصر القوي بالقارة الأفريقية خاصة مع اقتراب رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩، مؤكدًا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية على عودة مصر بقوة إلى القارة الأفريقية.​