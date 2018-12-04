بعد ضوابط الظهور الإعلامي للأساتذة.. "الأزهر": لم نستهدف أحدًا بالقرار

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، متابعتها ما أثير في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بشأن قرار رئيس الجامعة الخاص بعدم السماح لأعضاء هيئة التدريس بالظهور أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام إلا بترخيص أو موافقة منه.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها الثلاثاء، أنها تود التأكيد على ما يلى:

أولاً: جامعة الأزهر تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام في ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وفي هذا الإطار يأتي قرار رئيس الجامعة بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعي.

ثانيًا: القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م ، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها؛ بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.

ثالثًا: جامعة الأزهر لم تستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدى للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذي يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.

رابعًا: نؤكد التزامنا بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفي هذا الإطار نؤكد أيضًا، أن اللجان العلمية المتخصصة في حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمي الحر حول أي مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقى أي أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة.

خامسًا: جامعة الأزهر تجدد تأكيدها على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلي كل من يرغب من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الاعلامي أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدي للفتوي بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون.

ونشر مصراوي، أمس الاثنين، قرار رئيس جامعة الأزهر بمنع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام المختلفة، إلا بموافقة أو ترخيص من رئيس الجامعة.

ونص القرار، على عدم السماح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مزاولة المهنة خارج الجامعة، أو القيام بالتدريس أو إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو الإشراف على أي منهم خارج الجامعة بمقابل أو دون، أو العمل في أي قضية بصفته محكما أو خبيرا أو محاميا، أو القيام بأي عمل من أعمال الخبرة أو أعطاء استشارة، إلا بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من رئيس الجامعة.

ونص القرار، على حظر مباشرة أي أعمال يرى مجلس جامعة الأزهر أن القيام بها يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، أو الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في أي عمل مالي أو تجاري أو صناعي، أو الجمع بين وظيفته كعضو هيئة تدريس وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.