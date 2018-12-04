لأول مرة منذ 28 عاما.. مصر تعرض الدبابة "M1A1"

بالصور- عروض فنية وعسكرية في اليوم الأول لـ"إيديكس 2018"

كتب- محمد سامي:

عرضت مصر لأول مرة منذ 28 عاما الدبابة المصرية "M1A1"، خلال فعاليات اليوم الأول لمعرص إيديكس 2018.

والدبابة تصنع في مصر منذ أكثر من 28 عاما وتخدم في صفوف القوات المسلحة المصرية.

وخلال المعرض كشفت مصر عن عدد من الأسلحة الجديدة محلية الصنع كان أبرزها سلسلة مدرعات تمساح 1 وتمساح 2 وتمساح 3.

كما كشفت مصر عن منظومة عسكرية جديدة أطلقت عليها اسم "منظومة جندي القرن الحادي والعشرين".

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

ويشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.