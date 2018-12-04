السبت.. انطلاق منتدى "إفريقيا 2018" تحت رعاية الرئيس السيسي في شرم الشيخ

القاهرة - (أ ش أ):

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنطلق يوم السبت المقبل، في مدينة شرم الشيخ فعاليات منتدى "إفريقيا 2018"، تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، وتنظمه على مدى يومين الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

يشارك في المنتدي لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوي، وتوجو، والنيجر، ورواندا، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التى تساهم فى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

ويتناول المنتدى بالبحث والمناقشة موضوعات الطاقة، التجارة، النظام المالي، الاستثمارات داخل إفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية في إفريقيا، وشراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي، وسيخصص يوم لرواد الأعمال الشباب في القارة، ولتمكين المرأة في إفريقيا وتعزيز دورها في التنمية وترسيخه، بالإضافة إلى عرض الفرص الكبيرة المتاحة والمأمولة في مجالات الاستثمار والتجارة والإبداع٠

وتعتبر الكوميسا أحد أعمدة المجموعة الإقتصادية الأفريقية ، ويعود تاريخ إنشائها لعام 1994، كبديل عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981 ، وهدفها الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء ، ونتيجة للنجاح الذي حققته اتفاقية تأسيسها قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها ، كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية ، لتتطور وتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركة يحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية .