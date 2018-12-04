بالصور- عروض فنية وعسكرية في اليوم الأول لـ"إيديكس 2018"

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

شهد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، أمس الاثنين، عروضًا فنية وعسكرية في يومه الأول.

وافتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية في مركز مصر الدولي للمؤتمرات، والذي يعد الأول في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام على مدى 3 أيام.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 8 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة.​​