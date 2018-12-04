قائد سلاح المدرعات الأسبق لـ"مصراوي": "إيديكس 2018" تسويق ناجح للأسلحة المصرية

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء أركان حرب محمد الغباري، قائد سلاح المدرعات الأسبق، ومدير كلية الدفاع الوطني في القوات المسلحة سابقًا، إن إقامة معرض "إيديكس 2018" في مصر بمثابة إنشاء سوق مخصص لعرض المنتجات المصرية من الأسلحة المصرح بعدم السرية فيها، مشيرًا إلى المكسب الحقيقي يتمثل في بيع المنتج المصري من الأسلحة والمعدات لا في استعمالها محليًا.

وأوضح الغباري لـ"مصراوي": "لو بننتج قطعة السلاح بـ100 جنيه، هتكون التكلفة عالية لكن لو أنتجناها بـ100 جنيه وبيعناها بـ120 أو 130 فده هيقلل من تكلفة الإنتاج وهيحقق مكاسب مادية".

وأكد الغباري، أن معرض "إيديكس 2018" ساهم في إرسال عدة رسائل لكافة الدول، ومنها توفر عنصري الأمن والأمان في البلاد، نظرًا لتمكن مصر من تأمين الزائرين من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان والأسلحة والمعدات المشاركة في المعرض، رغم محاربتها للإرهاب خلال الفترة الحالية.

ولفت الغباري، إلى أن هناك عائدًا اقتصاديًا للمعرض يتمثل في تعاقد الدول على شراء الأسلحة والمعدات المصرية، ما يزيد الطلب على المصانع، وبناءً عليه سيتم زيادة عدد العمالة وارتفاع مستوى الأفراد، ما يحقق مكاسب للإنتاج الحربي ستؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"‬، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا.

وجاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع لدول (الإمارات، وسلطنة عمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال)، فضلا عن 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.​