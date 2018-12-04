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القائم بأعمال السفارة الأمريكية لـ"مصراوي": سعيد بالمشاركة في "إيديكس 2018"

01:58 ص الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
القائم بأعمال السفارة الأمريكية لـ"مصراوي": سعيد بالمشاركة في "إيديكس 2018"

توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في

كتب- هاني رجب:

أبدى توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة، سعادته بالمشاركة في معرض "إيديكس 2018"، الأول في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال "جولدبرجر"، في تصريحات لـ"مصراوي": "سعيد بالمشاركة في المعرض كونه الأول من نوعه"، مضيفًا: "أفخر بمشاركة أكثر من 40 شركة أمريكية لاستعراض منتجاتها".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2018"، أمس الاثنين، في مركز مصر الدول للمؤتمرات.

وشارك في افتتاح المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 8 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة.​​

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توماس جولدبرجر معرض إيديكس 2018 السفارة الأمريكية الصناعات الدفاعية

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